La Possession s'engage pour valoriser le label "Pays d'art et d'histoire"

À l’occasion des 43e Journées européennes du patrimoine, Emmanuel Séraphin, président du Territoire de l'Ouest, Aurélie Narayanin-Ramaye, 2ème adjointe de la ville de La Possession, ainsi que les élus et les services culturels des communes de l'ouest, aux côtés de Philippe Malizard, sous-préfet de l’arrondissement ouest, ont signé, ce samedi 19 septembre 2026, une convention engageant l’État et le TO autour d’objectifs communs pour la valorisation du label "Pays d'art et d'histoire", à l’échelle intercommunale. Nous partageons la publication de la ville de La Possession : (Photo Ville de la Possession)