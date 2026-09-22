San Fransisco : un humain monte sur le ring face à un robot... pour un combat historique

Les scénarios à la Terminator n'appartiennent finalement pas qu'à la science-fiction. Le 18 septembre 2026, l'influenceur américain Frankie LaPenna a accepté de monter dans une cage pour un combat inédit face à un robot humanoïde T800. Quelques coups de poing plus tard, la machine a riposté et rappelé une règle assez élémentaire : se battre contre près de 80 kilos de métal n'est probablement pas une excellente idée. (Photo DR)

L'homme contre la machine. Aux États-Unis, l'influenceur Frankie LaPenna s'est prêté à une expérience pour le moins inhabituelle lors d'un événement organisé par REK, une ligue de combat de robots humanoïdes, basée à San Francisco. Casque sur la tête et protections bien attachées, l'Américain commence par décocher plusieurs coups de poing à un robot humanoïde T800, développé par le constructeur chinois EngineAI.

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Son adversaire mécanique, lui, ne tend pas exactement l'autre joue. Il réplique avec plusieurs coups de pied particulièrement puissants. L'un projette son adversaire contre la cage, un autre l'envoie directement au tapis. Regardez.

Si l'organisateur revendique l'événement comme le premier combat entre un humain et un robot humanoïde de type "Terminator", il ne s'agit pas d'un record mondial indépendamment homologué.

- T800, ou Terminator pour les intimes -

La référence à Terminator prête forcément à sourire, mais le T800 d'EngineAI est un véritable robot commercial. Il mesure environ 1m73 et pèse autour de 75 kilos. Ses articulations peuvent développer jusqu'à 450 Nm de couple, selon les caractéristiques communiquées par son constructeur. De quoi donner une certaine force à ses mouvements et, manifestement, à ses coups de pied.

Et si vous craignez une rebellion de robots humanoïdes...pas de panique. Le robot T800 n'avait pas décidé tout seul de s'en prendre à Frankie LaPenna, puisque durant le combat, il était téléopéré par un humain.

- Les combats de robots bientôt un spectacle comme les autres ? -

Derrière cette rencontre insolite se cache une nouvelle forme de divertissement. REK (Robot Entertainment Kombat), à l'origine de l'événement, développe des combats dans lesquels des pilotes contrôlent à distance des robots humanoïdes.

Les machines avaient d'ailleurs déjà commencé à régler leurs comptes entre elles : en mai 2026, la Chine avait accueilli un tournoi opposant des robots humanoïdes.

Cette fois, un humain s'est invité dans la cage. Et au vu du résultat, on lui reconnaîtra au moins une qualité : le courage d'avoir essayé...

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