Les syndicats lancent un appel à manifester pour défendre le service public le 29 septembre

L'intersyndicale appelle les agents de la fonction publique à la grève le 29 septembre 2026. Un rassemblement aura lieu devant la préfecture à partir de 9 heures pour protester contre les restrictions programmées dans les services publics. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Selon l'intersyndicale, le manque de moyens dans les services publics sera préjudiciable pour les usagers. Les fonctionnaires "ont besoin de moyens pour exercer leurs missions, répondre aux besoins actuels et faire face aux crises à venir", d'après le communiqué de presse émis par la CGTR, FO, la CFDT, l'Unsa, la FSU, Solidaires, la CFE CGC et la CFTC.

Pour ces syndicats, protéger le service public, "c’est défendre l’accès de toutes et tous aux soins, à l’éducation, à la sécurité et aux droits. Nous refusons son affaiblissement et exigeons des services publics de proximité, accessibles sur l’ensemble du territoire".

L'intersyndicale revendique, notamment, pour une revalorisation des salaires, une égalité salariale entre hommes et femmes et le "renforcement de tous les services publics, par des moyens humains et budgétaires adaptés aux missions".

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