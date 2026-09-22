Grand Raid : des habitants de Mafate envisagent de bloquer le passage de la course à Roche Plate

Des habitants de Mafate alertent les autorités sur la fermeture de le drop zone du Maïdo qui permet aux hélicoptères d'atterrir. Une installation essentielle pour assurer le ravitaillement des habitants de Roche-Plate. (Photo d'illustration Imaz Press/www.imazpress.com)

Le drop zone (DZ) du Maïdo est fermée et ne peut plus recevoir d'hélicoptères. Une fermeture qui, selon un collectif d'habitants de Roche-Plate a des "conséquences importantes" pour les gîtes et la vie quotidienne des Mafatais.

Cette DZ est "essentielle" pour assurer le ravitaillement en nourriture et en produits de première nécessité. Ce collectif demande que des "solutions rapides, concrètes et adaptées" soient trouvées dans les "plus brefs délais".

À défaut, les habitants de Roche Plate envisagent de "boycotter le passage du Grand Raid" et de "demander l'interruption de la course sur la partie traversant le village".

Ils précisent que cette démarche ne "vise pas les participants du Grand Raid". Il s'agit juste d'attirer l'attention sur leur situation. Reste maintenant à voir si cette demande sera entendue ou si la menace qui pèse sur le Grand Raid sera bien mise à exécution.

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