Les folles et les fous sont prévenus, il va faire 32°C à Mafate

Coup d'envoi ce jeudi pour les courses du Grand Raid avec près de 7.000 participants sur la ligne de départ. Et c'est un temps sec qui attend les traileurs qui souffriront très certainement de la chaleur. Heureusement la météo s'annonce plus clémente samedi et dimanche (photo: rb/www.imazpress.com)

Météo France a réactualisé ses prévisions ce mercredi et les tendances météorologiques des derniers jours se confirment. Les départs devraient se faire au sec ce soir sauf pour le relais du Zembrocal, du côté de Saint-Joseph, où un risque d'averses est signalé.

- 32°C à Mafate -

Vendredi la journée sera chaude et toujours aussi sèche. Le soleil sera bien présent dans les cirques avec une influence très nette sur les températures maximales comme à Mafate avec "des températures pouvant atteindre localement 32°C" annonce le bulletin.

"La quasi absence de vent et l'humidité importante engendrent des températures ressenties bien supérieures et l'impérieuse nécessité de s'hydrater" précisent les météorologues.

Pour le week-end, les conditions seront plus agréables avec un temps plus humide en particulier le samedi. Les coureurs devront toutefois redoubler de vigilance dans les sentiers parfois glissants.

Aucune intempérie particulière n'est pour le moment attendue dimanche pour le finish. Météo France évoque seulement "une éventuelle averse pour rafraîchir les derniers coureurs dans les hauteurs du Colorado".

