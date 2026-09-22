Deux nouveaux commissaires de police officiellement installés à La Réunion

Ce mardi 22 septembre 2026, deux nouveaux commissaires ont été installés au cours d'une cérémonie officielle qui a eu lieu au Jardin de l'État. (Photo Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le commissaire divisionnaire Ugo Pizzo nouveau Directeur Territorial Adjoint de la Police Nationale (DTPNA) de La Réunion et la commissaire Juliette Jeannin, nouvelle cheffe du Service Territorial de la Police Aux Frontières (STPAF) de La Réunion ont officiellement été installés pour leur prise de fonction sur le territoire.