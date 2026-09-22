Découvrez les taux de participation des sept députés Réunionnais aux votes de l’Assemblée nationale

À l’approche de la rentrée parlementaire qui aura lieu le jeudi 1er octobre 2026, les chiffres de DATAN, un outil qui permet de suivre l'activité parlementaire, mettent en lumière des écarts de participation entre les députés réunionnais. Perceval Gaillard affiche les taux les plus élevés dans les trois catégories de votes étudiées, tandis que Frédéric Maillot présente les plus faibles. Depuis le début de la législature, il y a eu 8.434 votes, pour un taux de participation moyen national de 25 %

Ces données donnent un aperçu de la participation des députés aux scrutins, mais ne résument pas, à elles seules, l’ensemble de leur activité parlementaire.

Voici le classement pour tous les votes pour La Réunion

Gaillard : 31%

Riviere : 24%

Ratenon : 22%

Naillet : 21%

Lebon : 16%

K/Bidi : 12%

Maillot : 8%

Votes solennels

Ce classement comprend tous les votes solennels en séance publique. Les votes solennels sont des votes sur des dossiers considérés comme importants. Le jour et l'heure du vote sont connus à l'avance, afin de favoriser la présence des députés. Les délégations de vote sont possibles. Le taux de participation moyen national pour ce score est de 89%

Voici le classement de nos députés

Gaillard : 92%

Naillet : 90%

Ratenon : 86%

Lebon : 86%

K/Bidi : 86%

Riviere : 85%

Mailot : 71%

Votes par spécialisation

Ce tableau comprend tous les votes en séance publique et qui ont un lien avec le domaine de spécialisation (par exemple économie, environnement) du député. Plus précisément, ce score ne prend en compte que les textes précédemment examinés dans la commission du député.

Le taux de participation moyen national pour ce score est de 37 %

Voici le classement de nos députés

Gaillard : 56%

Ratenon : 37%

Lebon : 30%

Riviere : 25%

Naillet : 19%

K/Bidi : 10%

Maillot : 8%