Saint-Denis : le groupe d'opposition "Ambition Réunion" fait sa rentrée politique et fustige la gestion du Département

Le groupe Ambition pour La Réunion fait sa rentrée politique ce mardi 22 septembre 2026. À l'occasion d'une rencontre au palais de la Source, le groupe d'opposition, au sein du Conseil Départemental, a présenté sa démarche de rassemblement. Un groupe socialiste et apparenté qui vient de s'aggrandir. (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Monique Orphé, présidente du groupe d'opposition Ambition Réunion, composé de neuf élus au Département, n'a pas mâché ses mots au moment de lancer la discussion. Cette dernière dit penser que "La Réunion manque de réponses à la hauteur des défis qui sont devant nous. On met des pansements sur des jambes de bois. Mais dans les quartiers où nous sommes, on voit la détresse des familles."

Une approche offensive, pour ce groupe de gauche qui vient d'élargir ses rangs, qui va se poursuivre tout au long de la conférence de presse qui va suivre. Ciblant en particulier les compétences du Département. "Où sont les grandes priorités du Département pour répondre aux urgences ?" s'interroge notamment l'élue.

Elle rappelle ainsi que le budget est "conséquent", doté "d'un milliard d'euros" environ. Mais, selon Monique Orphé, un budget n'est pas juste une affaire de chiffres, c'est "une vision de l'avenir et de la jeunesse, une vision de la solidarité et de l'avenir de La Réunion".

En clair, elle estime que la vision politique de la collectivité locale passe à côté de ces enjeux. Le Département se contentant d'une gestion "au fil de l'eau".

- Une absence de perspectives pour le futur de La Réunion -

Au-delà de cette absence de perspectives sur l'avenir de l'île, c'est aussi la méthode de concertation et de prise de décision politique qui est ici remise en cause. "Nous essayons de construire avec la majorité pour établir un consensus. Mais un consensus, ce n'est pas valider une politique. Construire un consensus, c'est écouter et débattre."

Cette idée autour d'une opposition peu prise en compte par la majorité Départementale est reprise et prolongée par Isabelle Erudel. L'élue portoise estime ainsi que le "Département écoute mais n'entend pas". Elle insiste aussi sur sa volonté de "rassembler les forces de gauche" pour "porter des combats communs".

Des combats qui tiennent notamment aux violences intrafamiliales, aux questions liées à l'autonomie et au handicap ou au vieillissement accéléré de la population de La Réunion.

Les questions agricoles et, plus globalement, celles autour de la gestion de l'eau se sont aussi invitées à la table des débats. "Quelle agriculture voulons pour demain ? Et quels moyens mettons-nous pour réussir ? À La Réunion, il y a surtout des petites exploitations familiales qui sont en grande difficulté. Quelles solutions d'accompagnement sont adaptées à ces petites exploitations ?", a posé Alexandra Clain, conseillère départementale à Saint-Denis.

Décidé à se faire entendre par la majorité départementale, le groupe d'opposition Ambition pour La Réunion se dit prêt au combat politique. Et souhaite faire entendre ses positions. "Nous sommes neuf élus, désormais, pour porter une voix plus forte pour La Réunion", conclut Monique Orphé. Reste à voir quelle sera leur influence réelle sur les décisions du Département.

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