[Photos-Vidéo] Chien robot : une révolution à quatre pattes débarque à La Réunion

Il n'a pas encore de nom, n'aboie pas, et pourtant, ce robot quadrupède a l'apparence d'un chien 2.0. Importé de Chine par Benjamin Filaumard, un passionné de robotique, l'objectif de ce Possessionnais, créer son entreprise pour rendre la robotique et le code accessible aux réunionnais, notamment les plus jeunes (Photos : rb/www.imazpress.com)

Circulant à quatre pattes dans les jardins de la préfecture, c'est entre les agriculteurs venus se mobiliser que ce robot-chien n'est pas passé inaperçu. Approchant les curieux, ce robot interpelle, amuse et interroge.

Guidé par une manette, il marche, il court, il danse même, en plus de monter et descendre les escaliers.

Il se déplace à l'aide d'un laser placé devant qui lui permet de savoir s'il y a des obstacles. Regardez.

Un chien-robot pouvant se déplacer su 3,5 mètres seconde, soit une vitesse de 8 km/h.

- Un chien robot importé par un passionné de robotique -

Le propriétaire de ce robot quadrupède", Benjamin Filaumard, réunionnais passionné de robotique. Un secteur pour lequel sa curiosité l'a poussé à importer ce robot de Chine pour près de 5.000 euros.

"Depuis que l'Intelligence artificielle (IA) est sortie et la robotique, je me renseigne", dit-il.

"Pour moi la robotique c'est l'avenir, donc il vaut mieux se préparer de suite et comprendre maintenant comment c'est fait pour avoir moins peur des robots à l'avenir", précise Benjamin Filaumard.

Dans le monde, ce chien robot a même accompagné des démineurs pour sécuriser certains sites olympiques. À New York, la police les utilise pour faire des recherches de victimes. Ils sont aussi envoyés sur le front en Ukraine, en appui des soldats dans les opérations les plus à risque.

- Rendre la robotique et le code accessibles à tous -

L'objectif de Benjamin Filaumard c'est de créer son entreprise pour rendre la robotique et le code accessibles aux plus jeunes, dans les écoles, les centres commerciaux et même pourquoi pas les hôtels.

"J'aimerais développer la robotique dans les écoles supérieures pour mettre le robot à disposition afin que les plus jeunes puissent le démonter et voir comment il est fait et le code qu'il y a derrière pour le manipuler", explique-t-il.

À l'avenir, il aimerait faire venir à La Réunion, d'autre robots quadrupèdes ou humanoïdes.

Le Réunionnais a déposé un dossier à la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) qui doit valider sa création d'entreprise.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]