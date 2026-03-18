À retenir ce soir : victoire du Maroc à la CAN, Française tuée au Brésil, 25 listes aux municipales, plage de sable noir et Cyrille Melchior

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 18 mars 2026 : - CAN-2025 : le titre retiré au Sénégal, le Maroc déclaré vainqueur - Une Française tuée au Brésil, son corps brûlé dans une valise - Municipales 2026 : 25 listes officiellement déposées pour le second tour des élections - Volcan : la lave plonge toujours dans l'océan, la plage de sable noir continue de s’agrandir - Municipales : Cyrille Melchior promet un "plan global" pour "redresser" Saint-Paul

La Coupe d’Afrique des Nations connaît un rebondissement inédit. Le jury d’appel de la CAF retire le titre au Sénégal et proclame le Maroc vainqueur, après un forfait lié à une contestation arbitrale.

Une femme française de 73 ans résidant au Brésil a été tuée par son compagnon et son corps a ensuite été brûlé dans une valise laissée sur la voie publique, a indiqué mardi à l’AFP le commissaire chargé de l’enquête.

La préfecture de La Réunion a publié ce mercredi 18 mars 2026, l'arrêté officialisant les listes définitives des candidats, par communes, pour le second tour des élections municipales du 22 mars. 25 listes au total ont été déposées pour toute l'île.

L'éruption du Piton de la Fournaise continue d'attirer du monde et de rendre le spectacle toujours plus magique. Entre coulées rougeoyantes et fontaines de laves... Avec l'arrivée de la lave à l'océan, une plateforme se forme et continue à s’agrandir. Sur les images du prise par l'un des satellites CopernicusEU Sentinel-2, la lave s'étendant sur sept kilomètres, atteignant l'océan Indien et traversant la RN2. C'est la première fois depuis 2007 que la coulée coupe la route et rencontre l'océan.

À quatre jours du second tour des élections municipales, Cyrille Melchior a réuni ses soutiens à Saint-Paul après avoir cumulé 34,17% des suffrages exprimés. Après le retrait de Didier Robert, il affrontera seul Emmanuel Séraphin, maire sortant arrivé en tête du premier tour. Il a détaillé ce mercredi 18 mars 2026 un programme structuré autour de trois priorités: la sécurité, la solidarité et la gouvernance. Le candidat affirme vouloir "ramener la sérénité" dans une commune qu’il juge fragilisée par plusieurs années de mauvaise gestion.