Grève chez Transports Mooland, des perturbations attendues dans l'ouest ce jeudi

À l'issue d'une nouvelle réunion avec la direction de Setcor-Transports Mooland ce mercredi 23 septembre 2026 au soir, aucun accord n'a été trouvé avec les représentants du personnel. Le préavis de grève illimitée déposé par l'UR 974 est donc maintenu à partir de 4 heures ce jeudi. Des perturbations sont à prévoir sur les réseaux Car Jaune, Kar'Ouest ainsi que sur des lignes scolaires gérées par le Territoire de l'ouest. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

La grève aura bien lieu. Ce mercredi soir, représentants du personnel et direction de Setcor-Transports Mooland, basée à Cambaie, se sont une nouvelle fois réunis. Seulement, aucune solution n'a été trouvée à l'issue de la rencontre. Conséquence : UR974 confirme le maintien de la grève à compter de 4 heures ce jeudi 24 septembre.

- Réseaux Car Jaune, Kar'Ouest et transports scolaires perturbés -

Le mouvement pourrait avoir des conséquences sur plusieurs lignes de transport dans l'ouest de l'île, notamment sur les réseaux Car Jaune et Kar'Ouest, ainsi que sur certaines lignes scolaires du Territoire de l'ouest.

L'UR 974, qui dit attendre "une forte mobilisation", explique notamment le mouvement par "une dégradation des conditions de travail". Le préavis étant déposé pour une durée illimitée, les usagers sont invités à anticiper d'éventuelles perturbations dès jeudi matin.

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