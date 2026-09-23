Saint-André : une bagarre générale éclate devant le collège Joseph Bédier, une collégienne est conduite d'urgence à l'hôpital

Une bagarre mettant aux prises un grand nombre d'élèves a eu lieu ce mercredi 23 septembre 2026, dans la matinée, devant le collège Joseph Bédier à Saint-André. Une collégienne, blessée dans l'altercation, a été transportée à l'hôpital. (Photo d'illustration Imazpress.com)

Selon les informations du rectorat, cette bagarre a éclaté à l'extérieur de l'établissement et aurait impliqué plusieurs dizaines d'élèves.

Le collège aurait alors appelé la police pour qu'elle intervienne. Ce qui a été fait pour mettre fin à cette rixe.

Une collégienne, blessée au cours de cet affrontement, aurait été conduite aux urgences hospitalières.

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