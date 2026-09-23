Rivière Saint-Louis : une usagère de 80 ans décède après un accident lié à un bus du réseau Alternéo

Une femme de 80 ans est décédée ce mercredi 23 septembre 2026. Un décès survenu après un accident lié à un bus du réseau Alternéo, à la Rivière Saint-Louis. (photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cet accident est survenu le samedi 19 septembre dans le secteur de la Rivière Saint-Louis.

Selon un site d'information locale, l'usagère de 80 ans aurait chuté en descendant du bus. Une chute qui aurait pu être provoquée par la fermeture des portes du bus sur sa personne.

L'octogénaire aurait été dans un premier temps blessée et transportée à l'hôpital, avant de succomber à ses blessures.

- La Semittel reste "à la disposition des autorités compétentes dans le cadre des investigations en cours" -

La Semittel, société d'économie mixte qui exploite le réseau de transports en commun Alternéo, indique rester "pleinement à la disposition des autorités compétentes dans le cadre des investigations en cours visant à établir précisément les circonstances de cet accident".

La structure précise également que par "respect pour la victime, sa famille et la procédure en cours, aucune autre communication ne sera effectuée à ce stade".

La Civis, dont dépend le réseau de bus, présente également ses condoléances à la famille de la victime. David Lorion, président de l'intercommunalité, tient ainsi à "apporter tout son soutien aux personnes touchées par ce drame".

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