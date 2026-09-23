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Tribune libre de la Civis

La Civis présente ses condoléances après l'accident survenu sur le réseau Alternéo

  • Publié le 23 septembre 2026 à 16:27
  • Actualisé le 23 septembre 2026 à 16:55
la Civis

C’est avec une profonde tristesse que la Civis a appris le décès de la personne victime du grave accident survenu samedi à La Rivière Saint-Louis, sur le réseau Alternéo. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Au nom de la Civis et de l’ensemble des élus communautaires, le Président David Lorion adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime dans cette douloureuse épreuve.

En ces circonstances particulièrement difficiles, la Civis tient également à exprimer tout son soutien aux personnes touchées par ce drame. 

La Civis

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