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Saint-Denis : collision entre un fourgon et une moto avant le pont de la Rivière des Pluies, ralentissements dans le secteur

  • Publié le 23 septembre 2026 à 14:11
  • Actualisé le 23 septembre 2026 à 15:12
SDIS 974

(Actualisé) Une jeune femme âgée de 19 ans était au volant d'un deux-roues lorsqu'un fourgon l'aurait percutée avant de prendre la fuite. Elle a été transportée en urgence relative vers le CHU nord. Un accident impliquant un fourgon et une moto a eu lieu dans le secteur de l'échangeur du Stade de l'Est, avant le pont Rivière des Pluies, à Saint-Denis ce mercredi 23 septembre 2026 à 14 heures. Des ralentissements sont à prévoir dans le secteur (photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com).

Faits-divers, Saint-Denis, Accident de la route, Moto

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