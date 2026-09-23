Saint-Denis : collision entre un fourgon et une moto avant le pont de la Rivière des Pluies, ralentissements dans le secteur

(Actualisé) Une jeune femme âgée de 19 ans était au volant d'un deux-roues lorsqu'un fourgon l'aurait percutée avant de prendre la fuite. Elle a été transportée en urgence relative vers le CHU nord. Un accident impliquant un fourgon et une moto a eu lieu dans le secteur de l'échangeur du Stade de l'Est, avant le pont Rivière des Pluies, à Saint-Denis ce mercredi 23 septembre 2026 à 14 heures. Des ralentissements sont à prévoir dans le secteur (photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com).