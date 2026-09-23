Une vigilance vagues-submersion émise pour le sud et l'ouest de l'île ce mercredi

Pour la nuit de ce mercredi 23 septembre 2026, Météo-France a émis un bulletin de vigilance Vagues-submersion pour le sud et l'ouest de La Réunion. (photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cette vigilance Vagues-submersion sera activée à partir de 22 h ce mercredi. Il va concerner le littoral sud, sud-ouest et la côte ouest.

La vigilance va être appliquée jusqu'au jeudi 24 septembre à 10 h.

Selon Météo-France, la houle sera présente de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table. Cette houle va aller en "s'amplifiant au fil de la journée pour se situer entre 2 mètres 50 et 3 mètres la nuit prochaine".

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