COCO-Long-Run : une étude pour mieux comprendre le Covid long à La Réunion

Le CHU de La Réunion a lancé l’étude COCO-Long-Run et recherche des personnes souffrant de symptômes persistants après une infection au Covid-19. "Vous souffrez de symptômes persistants après le Covid-19 ? Participez à cette étude pour mieux comprendre le Covid long à La Réunion" demande le CHU dans un communiqué publié ce mercredi matin 23 septembre 2026 (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

À La Réunion, le CHU de La Réunion coordonne l’étude COCO-Long-Run, financée par l’ANRS maladies infectieuses émergentes. Cette étude vise à mieux comprendre le Covid Long sur le territoire et à contribuer à améliorer la prise en charge des personnes concernées.

- Les objectifs de l'étude sur le Covid long -

"L’étude COCO-Long-Run permettra, notamment, de mieux comprendre le parcours de soins des personnes atteintes de Covid Long à La Réunion, de contribuer à l’identification de biomarqueurs du Covid Long et d’évaluer une approche thérapeutique complémentaire non médicamenteuse" détaille le CHU.

Les participants seront suivis pendant six mois, avec trois consultations prévues dans le cadre de l’étude.

- Qui peut participer ? -

L’étude s’adresse aux personnes âgées de 18 ans ou plus "ayant eu une infection au Covid-19, présentant encore aujourd’hui des symptômes persistants depuis plus de deux mois, tels qu’une fatigue importante, une gêne respiratoire, des difficultés de concentration, des troubles digestifs, des douleurs musculaires ou articulaires, etc" dit encore le CHU.

Les symptômes doivent être apparus dans les suites de l’infection au Covid-19 et ne pas être présents avant celle-ci.

- Comment participer ? -

Vous pensez être concerné(e) par le Covid Long et souhaitez participer à l’étude COCO-Long-Run ? Contactez l’équipe de recherche afin de vérifier votre éligibilité à l’étude.

Afin de faciliter l’accès à l’étude, trois sites de consultation sont proposés à La Réunion :

Secteur Nord : 02.62.90.68.52

Secteur Ouest : 06.92 60.14.91

Secteur Sud : 02.62.35.94.36 ou

02.62.35.99.35

E-mail : [email protected]

- Deux millions personnes atteintes par le Covid long en France et à La Réunion -

"Le Covid long concerne un nombre important de personnes. En France, Santé publique France estimait à près de 2 millions le nombre de personnes atteintes de Covid long en 2022" note le CHU

"Plusieurs années après le début de la pandémie, de nombreuses personnes continuent à présenter des symptômes persistants après une infection au Covid-19" ajoutent les

Une étude américaine publiée en 2026 estime que le Covid long pourrait concerner près d’une personne sur six après une infection par le Covid-19.

"Le Covid Long peut se manifester par des symptômes très variés et parfois invalidants, qui peuvent avoir un impact important sur la vie quotidienne, familiale, professionnelle ou les études : fatigue intense et persistante, difficultés de concentration et de mémoire, "brouillard cérébral", malaise après un effort, essoufflement, vertiges, palpitations, troubles digestifs, douleurs musculaires ou articulaires, entre autres" termine le CHU.

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