Carburants : l'aide aux grands rouleurs prolongée et élargie, alors que les Français, y compris les Réunionnais, paient des prix records

Le gouvernement a annoncé mardi une prolongation et un élargissement de l'aide aux grands rouleurs pour tenter de répondre à l'inquiétude des Français les plus affectés par les prix records des carburants, provoqués par les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine. Pour les bénéficiaires, l'aide de 100 euros "représentera l'équivalent de 40 centimes par litre de carburant pour deux mois en moyenne", a déclaré la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, également ministre déléguée à l'Énergie. 5,5 millions de personnes pourront recevoir cette aide. Jusque là, trois millions de rouleurs étaient éligibles (Photo www.imazpress.com)

Concernant les entreprises, le plafond de la prime carburant, une aide défiscalisée que les employeurs peuvent accorder à leurs salariés, va passer de 600 à 1.000 euros, a annoncé le ministre des PME Serge Papin.

Les aides supplémentaires aux ménages et aux professionnels promises mardi représentent 450 millions d'euros, selon le ministre des Comptes publics David Amiel.

"Nous avons conscience que la situation est très dure pour nos concitoyens", a déclaré en préambule avec gravité le ministre de l'Économie et des Finances, Roland Lescure. Toutefois, a-t-il souligné, "c'est une situation que nous n'avons pas choisie. Elle s'impose à nous, elle s'impose à nous toutes et nous tous".

- Inquiétude à la pompe -

"L'énergie est une arme de guerre. Une route maritime menacée, une raffinerie frappée, et les conséquences arrivent jusque dans le budget des familles françaises", a écrit sur X le Premier ministre Sébastien Lecornu.

La guerre menée par la Russie en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient nous rappellent une réalité : l’énergie est une arme de guerre. Une route maritime menacée, une raffinerie frappée, et les conséquences arrivent jusque dans le budget des familles françaises.



Notre réponse… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) September 22, 2026

À la pompe, c'est l'inquiétude. "Est-ce que je vais pouvoir manger bien à la fin du mois?", s'interroge Sylvano Doré, responsable livraison, venu mardi dans une station-service de Bobigny, près de Paris. Il s'estime contraint de "mettre plus dans l'essence que dans la nourriture".

"On a l'impression qu'on paye, en fait, pour aller travailler", déplorait depuis Rennes une auxiliaire de vie à domicile, Sabrina Breteau.

Pas d'inquiétude pour l'approvisionnement.

A La Réunion, depuis le mardi 1er septembre, les prix ont flambé à la pompe. Le sans-plomb a augmenté de 5 centimes, il est passé à 1,68 euro. Le gazole a connue la plus forte augmentation avec 13 centimes en plus à la pompe, passant à 1,83 euro le litre.

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- "Aucun problème d'approvisionnement" en carburants dans l'Hexagone et à La Réunion -

Le gouvernement avait déjà prolongé la semaine dernière des dispositifs destinés aux pêcheurs, au BTP ou aux agriculteurs, tous gros consommateurs d'hydrocarbures.

Le président de la République, Emmanuel Macron, a auparavant écrit à la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, pour proposer des mesures nécessitant l'aval européen : l'assouplissement des normes de qualité des carburants, afin d'améliorer la productivité des raffineries, incorporer davantage de biogazole pour les moteurs diesel ou encore reporter le plan méthane qui doit s'appliquer au 1er janvier.

Roland Lescure a toutefois réitéré qu'il n'y avait à ce stade "aucun problème d'approvisionnement en France", avec "deux mois de visibilité", même si le gazole, très consommé en France, ou l'essence manquent à certaines stations.

- Emmanuel Macron à la télévision -

Le chef de l'Etat sera interviewé jeudi à 22h (heure de La Réunion) par TF1 et France 2. Vendredi, il a réuni les chefs de parti ou candidats à la présidentielle, dressant un tableau durable de la menace "hybride" russe et de la crise énergétique.

Le prix du baril de Brent "est en train de redescendre", a avancé Philippe Casbas, nouveau président du syndicat professionnel des pétroliers Ufip, sur Europe 1. Mais "pour qu'il descende réellement", il faudrait "des signaux d'accalmie" au Moyen-Orient.

Le prix du gazole s'établissait mardi à 2,41 euros le litre en moyenne en France, selon une analyse de l'AFP des données publiques, un record. Ceux de l'essence SP98 à 2,27 euros et SP95-E10 à 2,17 euros.

- "Pas de cagnotte" selon le gouvernement -

La colère sociale s'est déjà manifestée la semaine dernière par des blocages de dépôts pétroliers par des pêcheurs. Certains responsables politiques craignent la résurgence de mouvements du type "gilets jaunes", né fin 2018 de l'augmentation d'une taxe sur les carburants.

La marge de manœuvre de l'exécutif est faible compte tenu de la dégradation des finances publiques.

Pour dissiper tout soupçon d'effet d'aubaine fiscale pour le gouvernement, Sébastien Lecornu entend proposer aux parlementaires d'inscrire dans le budget 2027 une "règle d'or" établissant que les surplus éventuels de TVA générés par la hausse des prix des carburants soient "neutralisés" et "restitués" aux Français, a annoncé son entourage mardi.

L’État ne doit pas profiter de la hausse des carburants. Les chiffres publiés tous les dix jours le montrent : depuis le début de la crise, les recettes fiscales sur les carburants ont diminué par rapport à la même période l’an dernier.



Nous proposerons au Parlement une règle… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) September 22, 2026

"Il n'y a pas eu, il n'y a pas et il n'y aura pas de cagnotte", a insisté le ministre des Comptes publics, David Amiel.

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