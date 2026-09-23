Maïdo : l’hélisurface va être déplacée pour des raisons de sécurité

Située au sud de la route forestière et à proximité du parking du snack "Chez Doudou", l’hélisurface du Maïdo va être déplacée de 600 mètres. Cette décision a été prise pour améliorer "les conditions de sécurité aussi bien pour le public que pour les hélicoptères" précise l'Office national des forêts (ONF) ce mercredi 23 septembre 2026. Une autorisation exceptionnelle permettra toutefois aux compagnies d’hélicoptères d’utiliser jusqu’au 31 décembre l’ancienne et la nouvelle hélisurface (Photo d'illustration www.imazpress.com)

L’hélisurface du Maïdo joue un rôle crucial dans le ravitaillement du cirque de Mafate, mais son emplacement actuel "présente des risques en matière de sécurité. Les hélicoptères doivent survoler la route forestière à chaque rotation, exposant ainsi de nombreux usagers à un risque de chute de charge" souligne l'ONF



C'est pour réduire ce danger qu'une réflexion a été menée depuis 2021 pour rechercher une localisation alternative.

A l’issue, il a décidé en 2025, en concertation avec plusieurs compagnies d’hélicoptère, de déplacer cette hélisurface un peu plus bas, à une distance d’environ 600 mètres.

"Cette nouvelle localisation, qui remplit les conditions de sécurité aussi bien pour le public que pour les hélicoptères, a été validée par les partenaires institutionnels : Parc National, ainsi que par la direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC)" ajoute l'ONF.

Le nouvel emplacement proposera aussi des aménagements pour l’accueil du public avec un kiosque à proximitéet un parking permettant d’accueillir plusieurs camionnettes en attente d’héliportage.



Afin d’accompagner ce changement dans les meilleures conditions, à la fois pour les compagnies aériennes et pour les usagers une autorisation exceptionnelle permettra aux compagnies d’hélicoptère dès ce jour (mercredi 23 septembre - ndlr) et jusqu’au 31 décembre 2026, d’utiliser l’ancienne et la nouvelle hélisurface.

À partir du 1er janvier 2027, seule la nouvelle hélisurface sera autorisée "Ce changement est incontournable, pour les motifs de sécurité" estime l'ONF.

Une communication spécifique sera réalisée auprès des habitants du cirque de Mafate.

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"Conscient des enjeux que représente cette évolution pour les Mafatais et pour les professionnels qui assurent leur ravitaillement, l’ONF veillera à accompagner cette transition dans les meilleures conditions" affirme'Office national des forêts.

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