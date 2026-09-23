Décès d’une usagère du réseau Alternéo, la Semittel réagit

La Semittel, au nom du groupement Cinéo, a appris ce mercredi 23 septembre avec une profonde tristesse le décès d’une usagère impliquée dans l’accident survenu samedi 19 septembre sur une ligne du réseau Alternéo, dans le secteur de La Rivière Saint-Louis. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Dans ces circonstances douloureuses, au nom de l’ensemble des entreprises du groupement Cinéo, le Président de la Semittel ainsi que les administrateurs adressent leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime et leur témoignent tout leur soutien.

Le groupement Cinéo reste pleinement à la disposition des autorités compétentes dans le cadre des investigations en cours visant à établir précisément les circonstances de cet accident.

Par respect pour la victime, sa famille et la procédure en cours, aucune autre communication ne sera effectuée à ce stade.