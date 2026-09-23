La Saline : une personne blessée au thorax et en arrêt cardiaque prise en charge par le Sdis

Une personne a été retrouvée blessée au thorax à la Saline ce mercredi 23 septembre 2026 en fin d'après-midi. En arrêt cardiaque, il a été pris en charge par les services du Sdis. (photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

En fin d'après-midi, une personne a été retrouvée blessée au thorax et en situation d'arrêt cardiaque à La Saline selon les informations confirmées par le Sdis.

Auparavant, la famille de la personne blessée avait cherché à la joindre par téléphone. Sans réponse de sa part, elle a donné l'alerte.

Après ce signalement, le Sdis est intervenu et a pris en charge l'indvidu blessé.

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