La démocratie a parlé, il faut maintenant respecter le choix des Possessionnais

L'équipe sortante a été battue pour la 3eme fois depuis 5 mois. Après sa défaite du 22 mars dernier au second tour des élections municipales, la maire sortante avait saisi la commission de contrôle des comptes de campagne en avançant les mêmes griefs que ceux présentés devant le Tribunal administratif. Ces griefs ont été rejetés (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Elle a ensuite saisi le Tribunal administratif.

Le Tribunal vient, à son tour, de rejeter son recours et de confirmer l'élection de la liste conduite par Erick Fontaine, « Le changement c'est nous ».

1 élection, trois décisions : le choix des Possessionnais doit maintenant être respecté.

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Je le dis avec responsabilité : il est temps d'accepter la défaite et de se mettre au travail dans une opposition constructive, au service de La Possession et de ses habitants pour les prochaines années.

Pendant que certains contestent encore le résultat des urnes, nous, nous travaillons.

En seulement cinq mois, notre équipe a commencé à redonner de la vie, de l'humanité et de la proximité à La Possession.

Depuis la rentrée d'août, nous avons notamment :

instauré la cantine à 1 euro pour toutes les familles possessionnaises ; a mis en place la police de l'habitat pour lutter contre l'habitat indigne ;

renforcé la présence de terrain avec la Police municipale et la Gendarmerie ;

engagé notre ambition pour une ville plus verte, avec la création d'espaces de forêt au cœur de la ville ;

renforcé le dialogue avec les parents d'élèves et les conseils d'école pour construire ensemble l'école et la ville de demain.

Nous agissons également avec le TO sur la problématique de l'eau, en lien avec Eaux de La Possession, qui fait face à un déficit de 4 millions d'euros. Cette situation exige une mobilisation collective, une gestion rigoureuse et des solutions concrètes pour garantir durablement la qualité et la continuité du service public de l'eau.

Notre méthode est simple : écouter, agir, rendre compte.

Nous avons été élus pour transformer La Possession. Nous avons sept ans devant nous et nous ne perdrons pas une minute.

Pendant que certains regardent dans le rétroviseur, nous regardons vers l'avenir.

La Possession avance. Y di,yfé !

Erick Fontaine

Maire de la Possession

