À retenir ce soir : Département, Maïdo, COCO-Long-Run, hélisurface déplacée et accident

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 23 septembre 2026 : - "C'est lui qui cherche à prendre le Département en otage" : Cyrille Melchior répond aux accusations d'Emmanuel Séraphin - Maïdo : l’hélisurface va être déplacée pour des raisons de sécurité - COCO-Long-Run : une étude pour mieux comprendre le Covid long à La Réunion - Maïdo : l’hélisurface va être déplacée pour des raisons de sécurité - Rivière Saint-Louis : une usagère de 80 ans décède après un accident lié à un bus du réseau Alternéo

Une semaine après qu'Emmanuel Séraphin a réclamé le versement de 5,5 millions d'euros de subventions à la commune de Saint-Paul, Cyrille Melchior contre-attaque. Ce mercredi 23 septembre 2026, le président du Département a contesté la présentation faite par le maire, affirmant qu'une partie des sommes est en cours de mandatement et que d'autres ne peuvent être versées faute de justificatifs. Il répond également aux critiques concernant les casernes de pompiers, accusant à son tour Emmanuel Séraphin de bloquer le projet de centre de secours de la Plaine Saint-Paul.

Située au sud de la route forestière et à proximité du parking du snack "Chez Doudou", l’hélisurface du Maïdo va être déplacée de 600 mètres. Cette décision a été prise pour améliorer "les conditions de sécurité aussi bien pour le public que pour les hélicoptères" précise l'Office national des forêts (ONF) ce mercredi 23 septembre 2026. Une autorisation exceptionnelle permettra toutefois aux compagnies d’hélicoptères d’utiliser jusqu’au 31 décembre l’ancienne et la nouvelle hélisurface

Le CHU de La Réunion a lancé l’étude COCO-Long-Run et recherche des personnes souffrant de symptômes persistants après une infection au Covid-19. "Vous souffrez de symptômes persistants après le Covid-19 ? Participez à cette étude pour mieux comprendre le Covid long à La Réunion" demande le CHU dans un communiqué publié ce mercredi matin 23 septembre 2026

Située au sud de la route forestière et à proximité du parking du snack "Chez Doudou", l’hélisurface du Maïdo va être déplacée de 600 mètres. Cette décision a été prise pour améliorer "les conditions de sécurité aussi bien pour le public que pour les hélicoptères" précise l'Office national des forêts (ONF) ce mercredi 23 septembre 2026. Une autorisation exceptionnelle permettra toutefois aux compagnies d’hélicoptères d’utiliser jusqu’au 31 décembre l’ancienne et la nouvelle hélisurface

Une femme de 80 ans est décédée ce mercredi 23 septembre 2026. Un décès survenu après un accident lié à un bus du réseau Alternéo, à la Rivière Saint-Louis.