Saint-Denis : une voiture emboutit un poteau sur le boulevard Lancastel, le conducteur, pris de convulsions, est pris en charge par le Sdis

Un accident a eu lieu à 17h22, à Saint-Denis, ce jeudi 24 septembre 2026. L'accident a eu lieu sur le boulevard Lancastel au niveau de la sortie vers Champ-Fleuri. La voiture a embouti un poteau électrique, situé non loin de Weldom Butor. Après cette sortie de route, le poteau est alors tombé sur le véhicule. (Photo Stéphan Laï-Yu / www.imazpress.com)

D'après le Sdis, le conducteur, blessé, a été sorti de son véhicule par des passants. Il aurait été pris de convulsions.

Selon les secours, il y aurait une suspicion de malaise du conducteur qui aurait provoqué une perte de conscience.

Les pompiers et les secours sont toujours en cours d'intervention actuellement. Le conducteur est un homme âgé de 27 ans. Sa passagère, indemne, est âgée de 28 ans.

Cet accident a, par ailleurs, occasionné des embouteillages sur le boulevard Lancastel.

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