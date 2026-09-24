Office de l'eau : 8,45 millions d’euros investis à La Réunion

Le conseil d’administration de l’Office de l’eau Réunion s’est réuni ce mardi 22 septembre 2026 sous la présidence de Gilles Hubert. Les décisions adoptées contribuent à la gestion intégrée de l’eau : préservation de la ressource, gouvernance, amélioration du service à la population et sensibilisation du public, en particulier de la jeunesse.

Plusieurs projets sont validés en faveur de la préservation de la ressource en eau :

• Études sur les débits réservés des captages d'eau potable de la Cinor (103 380 €) ;

• Protection de la ressource contre un risque de pollution pour l’opération Kerkenna à Saint- Louis (13 790 €) ;

• Désimperméabilisation de l'îlot Marcadet à Saint-Denis et de deux cours d'écoles à Petite-Île (278 640 € au total) ;

• Modernisation des procédés de lavage industriel et récupération des eaux pluviales de la maison de santé Kèr Soignant à Saint-André (104 082 € au total).

La majorité des aides accordées (plus de 4,8 millions d'euros) concourt à la sécurisation de l'alimentation en eau potable :

• Sécurisation des ouvrages de production de la Cirest sur l’ensemble de son territoire ;

• Appui aux infrastructures nouvelles de traitement d'eau potable au Tampon (492 622 €) et à Petite-Île, (730 953 €) ;

• Réhabilitation des réseaux de la Cinor (plus de 2,6 millions d'euros), ainsi que des travaux à Cilaos, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne et Sainte-Rose ;

• Installation de prélocalisateurs de fuites sur le réseau du centre-ville de Sainte-Marie et déploiement de la télérelève sur les communes de la Cirest (1 million d'euros) ;

Le traitement des eaux usées reste un enjeu majeur :

• Modernisation des postes de relevage des eaux usées de Cilaos (1,2 million d'euros) ;

• Réhabilitation des réseaux de Saint-Benoît et de l'Étang-Salé, et sécurisation électrique du poste de relevage du Colosse à Saint-André ;

• Campagne de métrologie des rejets industriels à Saint-Louis (50 755 €) ;

• Réhabilitation de 60 installations d'assainissement non collectif sur les territoires de la Cinor et de la Civis (343 200 €).

Enfin, plusieurs décisions visent à renforcer la gouvernance de l'eau à l'échelle du territoire :

• Le Département de La Réunion poursuit le Plan Départemental de l'Eau et des Aménagements Hydrauliques 2022-2032 (74 899 €). Cette démarche contribue à disposer d’une vision actualisée des enjeux et besoins du territoire en matière de gestion de l’eau.

• Une cohésion territoriale est visée par la réalisation du diagnostic "Accès à l'eau pour tous" de la Cinor (51 030 €).

• L'Office de l'eau met en place un forfait de frais de gestion administrative et financière pour les associations porteuses de projets.

- Valoriser la production artistique locale pour inspirer et sensibiliser aux enjeux de l’eau -

Depuis 2022, 55,29 millions d’euros d’aide financière ont été attribués à 262 projets correspondant à 218 millions d'euros de travaux et d'études. Le taux de programmation atteint 90,6 % de l'enveloppe du programme pluriannuel d'intervention 2022-2027. Ces investissements bénéficient à l'ensemble des territoires de l'île : Civis, Casud, Cinor, TO, Cirest ainsi qu'aux projets d'intérêt de bassin.

L’Office de l’eau Réunion acquiert les droits de reproduction et de diffusion de l’exposition photographique de l’artiste iMaoul. Cette exposition de 25 œuvres sur l'eau et le vivant met en lumière la connexion de l’eau et du vivant sur le territoire réunionnais.

- Accompagner la prise de conscience de l’importance de l’eau chez les plus jeunes -

Un partenariat est conclu avec l’association "Esprits Scientifiques" en faveur de la classe science du collège de La Montagne à Saint-Denis, lauréate de la première édition de "Class Do Lo". Les 28 élèves effectueront un voyage pédagogique aux Pays-Bas en mai 2027, au cours duquel ils présenteront leurs travaux aux élèves du collège partenaire. Une délégation néerlandaise se rendra à La Réunion en octobre 2026 afin que les élèves puissent croiser leur regard sur la gestion de l’eau.