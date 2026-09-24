Saint-Denis : soupçonnés d'avoir dérobé 20 tonnes de maïs, deux hommes placés en garde à vue

(Actualisé) Deux hommes ont été interpellés par la police ce mercredi 23 septembre 2026 dans le cadre d'une affaire de vol de 20 tonnes de maïs destiné à l'alimentation animale. Ils seront jugés prochainement par le tribunal de Saint-Denis (Photo d'illustration www.imazpress.com)

L'affaire a été portée à la connaissance de la justice début août 2026 lorsque l'Urcoopa (Union réunionnaise des coopératives agricoles) a porté plainte pour le vol de la marchandise.

Livré par bateau au Port de la Pointe des Galets, le maïs n'était jamais arrivé dans les entrepôts de l'Urcoopa à Cambaie (Saint-Paul).

Au moins deux hommes ont été interpellés par la police ce mercredi et placés en garde à vue au commissariat Malartic à Saint-Denis.

Des perquisitions ont été effectués à leur domicile. A l'exception d'une quantité qualifiée de négligeable par les enquêteurs, le maïs n'a pas été retrouvé.

L'un des deux hommes aurait toutefois reconnu les faits. Le second mis en cause les aurait partiellement admis. Il aurait expliqué qu'en raison de problèmes financiers, il aurait vendu 5 tonnes de maïs pour un montant de 700 euros.

Les deux hommes ont été remis en liberté ce jeudi matin. Ils seront jugés prochainement dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

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