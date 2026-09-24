Emmanuel Séraphin : "le président du Département continue d’ignorer les Saint-Paulois"

Dans un communiqué, la ville de Saint-Paul affirme prendre acte des dernières déclarations du président du Département mais assure que Cyrille Melchior refuse de rencontrer Emmanuel Seraphin. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de la ville de Saint-Paul : (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Plusieurs éléments avancés appelleront des précisions et des rectifications. Mais au-delà des polémiques, un constat demeure : le président du Département refuse, à ce stade, de rencontrer le maire de Saint-Paul sans raison valable.

Depuis le 2 mai, Emmanuel Séraphin demande une rencontre institutionnelle afin de travailler sur les dossiers qui concernent directement le territoire et les Saint-Paulois.

Le 17 septembre dernier, après 138 jours d’attente, il a publiquement renouvelé cette demande.

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Aujourd’hui des solutions doivent être trouvées. C’est précisément la raison pour laquelle les responsables de deux grandes collectivités doivent pouvoir se rencontrer et travailler ensemble.

Les relations institutionnelles ne peuvent être conditionnées aux appréciations politiques ou personnelles portées sur l’un ou l’autre des élus.

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La ville de Saint-Paul renouvelle donc sa demande de rencontre, dans le seul intérêt du territoire et des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois.