Saint-Philippe : l'arrêté municipal limitant l'usage de l'eau est levé dès ce jeudi

L'arrêté municipal limitant l'usage de l'eau à Saint-Philippe est levé ce jeudi 24 septembre 2026. (Photo Richard Bouhet/imazpress.com)

Selon le maire Olivier Rivière, l'eau issue du forage de Takamaka sera dans les robinets des habitants de Saint-Philippe cette après-midi.

Ce dernier a indiqué, à l'occasion de l'inauguration du forage de Takmaka ce jeudi, qu'il "abroge l'arrêté" restreignant l'usage de l'eau.

Il a également insisté sur l'apport positif de ce nouveau forage, qu'il considère comme "gagnant-gagnant".

Cette mise en service du forage de Takamaka pour alimenter Saint-Philippe eau, dès ce jeudi, se fait sur la base d'un arrêt dérogatoire de la part de la préfecture.

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