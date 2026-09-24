Saint-André : le rapporteur public demande l'annulation des élections de Joé Bédier aux élections municipales

Le rapporteur public a demandé l'annulation des élections de Joé Bédier ce jeudi 24 septembre 2026 au tribunal administratif de Saint-Denis. La juridiction administrative rendra sa décision dans quelques jours (Photo-montage : www.imazpress.com)

À l'issue de son élection à la mairie de Saint-André, le 22 mars dernier, l'écart de voix en faveur de Joé Bédier était faible, avec seulement 34 votes de différence en sa faveur.

Un faible écart qui a dû peser dans la décision du rapporteur public puisqu'il a décidé de demander l'annulation de cette élection municipale.

Il a suivi en cela le recours porté par les frères Jean-Marie et Laurent Virapoullé, candidats malheureux au poste de maire.

Le tribunal administratif rendra sa décision dans quelques jours.

Si la juridiction administrative invalide son élection, Joé Bédier disposera alors d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'État.

Les frères Virapoullé auront le même délai pour faire appel si le tribunal administratif valide le scrutin.

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