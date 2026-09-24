Volcan : le Piton de la Fournaise s'agite un peu

Le Piton de la Fournaise aurait-il décider de son sommeil ? Depuis le jeudi 17 septembre 2026, une légère hausse de la sismicité est enregistrée sous la zone sommitale, indique l'OVPF (observatoire volcanologique du PIton de la Fournaise). "Le nombre de séismes quotidiens est passé de 8 le 17 septembre à plus de 19 sur les trois derniers jours" soulignent les volcanologues dans un communiqué publié ce jeudi 24 septembre (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Cette sismicité est actuellement de très faible magnitude, ce qui ne permet pas de les localiser avec précision. Toutefois,

les temps d’arrivée des ondes sismiques permettent de les situer sous le sommet au niveau du réservoir magmatique superficiel" détaille l'OVPF .

"A noter que ce processus de pressurisation du réservoir superficiel peut durer plusieurs jours à plusieurs semaines avant la

rupture du toit du réservoir, donnant ainsi lieu à une injection de magma vers la surface et potentiellement à une éruption, mais

peut également s’arrêter sans donner lieu, à brève échéance, à une éruption" notent les volcanologues.

La dernière éruption du Piton de la Fournaise a eu lieu entre le 13 févrieer et le 13 aril 2026. La lave avait traversé la RN2 à plusieurs reprises.

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