[Photos - Vidéo] Setcor-Transports Mooland : une cinquantaine de chauffeurs en grève pour de meilleures conditions de travail

Une grève illimitée est en cours chez le groupe Mooland depuis le jeudi 24 septembre 2026. Un groupe qui exploite de nombreux transports en commun sur toute La Réunion. Plus de 50 chauffeurs sont mobilisés. Les revendications, portées par le syndicat UR-974, portent essentiellement sur les conditions de travail des chauffeurs de bus. (Photos : Stephan Laï-Yu/imazpress.com)

Le piquet de grève a été posé ce matin à Cambaie à 4 heures. À l'issue d'une nouvelle réunion avec la direction de Setcor-Transports Mooland, basée à Cambaie (Saint-Paul), ce mercredi soir 23 septembre 2026, aucun accord n'avait été trouvé avec les représentants du personnel.

Clara Derfla, représentante de l'UR 974, explique qu'une intention de grève avait été déposée depuis le 9 septembre 2026. " La u dé rényon le 11 é le 15, mé Mooland la pa voulu ke lé roprésantan l'UR 974 de l'extèrièr té la", explique t-elle.

Après coup, un préavis de grève a été émis le 18 septembre dernier et les négociations ont débuté le 21 septembre. La réprésente affirme qu'ils revendiquent uniquement pour de meilleures conditions de travail. "Néna in roulman ki favoriz pa le bien'èt o travail". Lé konducteur i anmèn le skolèr, domoun pou alé travay su la lign Car Jaune. Zot lé dann in éta d'épuizman", continue Clara Derfla. Écoutez

Selon elle, les discussions sont positives mais pas encore formalisées. "Nous la di la direksion lé bien de diskuté. Mé a in moman doné, formaliz sa".

Les conducteurs évoquent notamment le week-end de repos par mois dont ils ne bénéficient plus, se limitant désormais à un week-end toutes les sept semaines. "Lé légal mé sof ke, umènman, nou la besoin pass in pé d'tan ek nout fami", explique Clara Derfla.

- En l'absence d'accord, la grève sera illimitée -

Plus de 50 chauffeurs se sont mobilisés pour cette grève : certains des chauffeurs sur la ligne Car Jaune, qui font Saint-Pierre - Saint-Denis, certains font l'urbain et d'autres de Kar'Ouest, qui font le scolaire sur l'Ouest. Selon Clara Derfla, tant qu'il n'y a pas de terrain d'entente, la grève illimitée va créer des perturbations. "Le but sé ke bana i formaliz lé shoz é ké nou fini se grèv la". Écoutez

Pour le moment, aucune autre date de rencontre n'est fixée entre l'UR 974 et la direction. " Formaliz rapidman, atand pas 50 an. Si zot i fé rien la grèv sera ilimitée", termine la représentante de l'UR 974.

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19:29 Ce live est à présent terminé. Merci d'avoir suivi cette actualité météo avec nous. Bonne soirée ! A demain

18:28 Pas de panique "Si le système dépressionnaire pourrait venir influencer le temps à La Réunion dans les prochains jours et nécessite donc de prêter attention à l'évolution de la situation météorologique. Pour autant les prévisions actuelles ne sont pas particulièrement alarmantes " souligne Météo France



18:17 Toutes les prévisions de Météo France Météo France souligne que "le système ne dispose pas de conditions environnementales idéales à son épanouissement, de sorte que son potentiel de développement apparaît relativement limité. Il n'est ainsi pas envisagé que ce système puisse atteindre le stade de cyclone tropical ". Mais le météore est prévu se décaler assez rapidement vers le sud d'ici dimanche, ce qui devrait l'amener à évoluer " dans les parages est de l'île Maurice dès avant la fin de ce week-end . Il

devrait être ensuite freiné dans sa progression et se déplacer lentement en début de semaine prochaine" Il stationnerait ainsi assez durablement dans le secteur est de La Réunion , à une distance que les météorologues n'ont pas encore précisé "mais qui pourrait être relativement proche, tout en étant toutefois a priori suffisante pour que le département ne soit pas concerné directement par la partie centrale du phénomène et ne connaisse ainsi qu'une influence périphérique du système qui pourrait à ce moment-là être classé en tempête tropicale". La Réunion aura en effet l'avantage de se situer du côté ouest du système, là où l'extension nuageuse sera la moins étendue. La Réunion ne connaitrait ainsi qu'une influence relativement modérée liée à l'approche de ce système, avec des pluies sur la partie Sud de l'île, qui pourront être localement fortes dans les Hauts, du Sud sauvage plus particulièrement. Les vents tourneront au secteur sud en début de semaine, soufflant assez fort dans l'Ouest, sur les Plaines et dans l'extrême Est, mais a priori sans excès.



17:59 La Réunion est en pré alerte cyclonique Le préfet a placé La Réunion en pré alerte cyclonique à compter de 18 heures. Voici le communiqué pubié par la préfecture : "la zone perturbée, nommée également système n°4, évolue à environ 935 km au nord-nord-est de La Réunion en déplacement sur une trajectoire sud et présente donc une menace potentielle pour l’île dans les jours à venir (au-delà des prochaines 24h). En conséquence, le préfet de la Réunion a décidé de déclencher le niveau « pré-alerte cyclonique » du dispositif spécifique ORSEC* Cyclones à compter de ce jour, à 18h. A ce stade, il est recommandé de : - se tenir informé régulièrement sur l’évolution du phénomène en suivant les prévisions météorologiques à la radio ou à la télévision ou sur les répondeurs de Météo France : le 08.92.68.08.08 pour les prévisions météorologiques et le 08.97.65.01.01 pour le point cyclone ; - ne pas entreprendre de longues randonnées en montagne ou des sorties en mer ; - vérifier ses réserves : conserves, eau en bouteille, piles, médicaments pour les personnes en cours de traitement médical ; - ne pas s’approcher du rivage en cas de houle ; - vérifier les toitures et les fermetures des locaux d’habitation ; - vérifier l’arrimage des machines, outils et matériaux sur les chantiers ; - s’assurer de connaître le numéro du centre d’hébergement le plus proche de son domicile, au besoin en appelant sa mairie ; - contacter son établissement de santé habituel pour les personnes qui suivent un traitement médical, en particulier les insuffisants rénaux et les insuffisants respiratoires. Numéros de téléphones utiles: SAMU 15, Pompiers 18, Police et Gendarmerie 17

17:01 Elle se rapproche A 16 heures ce samedi, la zone perturbée surveillée par Météo France, se trouvait à 835 km au nord-est de La Réunion. Elle se déplace vers sud-sud-est à la vitesse de 19 km/h. Elle devrait atteindre le stade tempête modérée ce dimanche

15:05 De grosses averses attendues demain dimanche Il pleut beaucoup sur La Réunion, en particulier sur la région sous le vent (ouest de l'île) "mais ces précipitations ne sont pas liées à la perturbation" précise Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo France. "Les premières pluies liées au systèmes ont arriver à partir de demain (dimanche - ndlr) en journée" ajoute le météorologue. La zone comprise entre Vincendo (Saint-Joseph) et Saint-Denis en passant par Saint-Benoît devrait être impactée par de grosses averses

14:56 Une dégradation progressive des conditions météo "Sur la prévision actuelle le phénomène devrait continuer à se rapprocher des Mascareignes lors des prochaines 48/72h en s'organisant/s'intensifiant assez lentement. Le seuil de tempête tropicale modérée pourrait être atteint dans 48h, à proximité Est de l'île Maurice" estiment les amateurs éclairés d'Actu Météo 974 "Une dégradation des conditions météo sur les Mascareignes (d'abord Rodrigues puis Maurice et enfin La Réunion) devrait démarrer dans les prochaines 24h. Pour les deux premières citées, ce sera des pluies régulières et marquées ainsi qu'une accélération sensible du vent. Pour La Réunion, ce sont surtout des passages pluvieux assez marqués sur l'Est et le Sud-Est de l'île (pas grand chose à signaler au niveau du vent, au moins dans un premier temps)" dit encore Actu Météo 974. "Désormais, nous partons donc dans une dégradation progressive des conditions météo sur Les Mascareignes" termine-t-il

14:25 "Préparez-vous" demande Météo France à la population "Les habitants des Mascareignes sont invités à commencer dès à présent des préparatifs simples et à se tenir informés de l'évolution de la situation ainsi que des consignes officielles de sécurité" souligne Météo France dans son bulletin de 12 heures, publié à 14 heures. Le risque de formation d'une tempête tropicale modérée devient important à partir de demain dimanche au Nord des Mascareignes, ajoutent les météorologues

11:19 La tempête pourrait passer à 100 km de Maurice "Selon les dernières prévisions de la station météorologique de Vacoas, la perturbation tropicale qui évolue au nord-est de Madagascar pourrait atteindre le stade de dépression dès ce soir et le stade de tempête tropicale dimanche soir ou lundi. Si la perturbation tropicale, qui sera baptisée Calvinia, se déplace à la vitesse anticipée par les prévisionnistes, i l est donc fort probable que Maurice passe en alerte 1 dès ce soir ou demain matin " écrit le site d'information mauricien lexpress.mu Si la zone continue de se dépalcer vers le sud-est "elle passera à environ 100 km au Nord de Maurice. Même si l’intensité maximale des vents associés à ce système n’est pas connue à ce stade, les prévisionnistes s’attendent à ce qu’il soit abondant en pluies" dit encore le site d'information.

11:17 A 935 km de La Réunion A 10 heures ce samedi 28 décembre 2019, la zone perturbée surveillée par Météo France, se trouvait à 935 km au nord-nord-est de La Réunion. Elle se déplace vers sud-est à la vitesse de 11 km/h. La perurbation est située à 1470 km à l'est de Mayotte

11:15 Bonjour, bonjour La zone perturbée continue d'évoluer au large de La Réunion où de fortes pluies s'abattent depuis plusieurs heures. Maurice pourrait passer en alerte cyclonique dès ce samedi soir. Restez avec nous, nous sommes en live