Civis : il dépose du placo dans la nature, la brigade intercommunale de l'environnement le convoque et le sanctionne

Un usager de la Civis a été identifié puis convoqué par la brigade intercommunale de l'environnement, après avoir été observé en train de jeter du placo dans la nature. Il a été sanctionné et a dû remettre en état le site à ses frais. Il a écopé d'une contravention de 4e classe pour le dépôt de déchets et une autre pour l'utilisation d'un véhicule. Il a également l'obligation de faire traiter les déchets dans une filière agréée. "Abandonner ses déchets dans la nature n’est jamais sans conséquence", rappelle la Civis. (Photos Civis)

Ce mercredi 23 septembre 2026, la brigade intercommunale de l'environnement de la Civis identifiait un homme venu déposer des chutes de placo, sur un dépôt sauvage.