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Saint-André : la préfecture va déployer des drones pour prévenir les troubles à l'ordre public

  • Publié le 24 septembre 2026 à 16:22
  • Actualisé le 24 septembre 2026 à 16:27
drone

La préfecture informe le public que des drones seront déployés à Saint-André le vendredi 25 septembre de 8h à 12h30. ((photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Sur les réseaux sociaux, la préfecture informe que des drones seront déployés sur le territoire de la commune de Saint-André "afin de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens, ainsi que les troubles à l'ordre public".

Vendredi matin, de 8h à 12h30, "l'enregistrement et la transmissions d’images par un drone" seront autorisés. Le public aint-andréen est prévenu.

www.imapzress.com / [email protected]

Drone, Saint-André, Préfecture

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