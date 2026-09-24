Saint-Pierre : des policiers interpellent un motard conduisant sous l'emprise du dou

Le mercredi 23 septembre 2026, la Brigade Motocycliste de Nuit a réalisé une "belle affaire" selon le post de la police nationale sur les réseaux sociaux. (photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Dans la nuit de mercredi à jeudi, à Saint-Pierre, les policiers ont repéré un conducteur de moto de type Enduro transportant un passager.

À la vue des forces de l'ordre, celui-ci "change de direction brusquement et refuse d’obtempérer aux injonctions".

Les deux personnes sont interpellées quelques kilomètres plus loin.

Lors des vérifications, les infractions suivantes sont relevées : conduite sans permis, défaut d'assurance, dépistage stupéfiants positif au THC, conduite sous l'emprise de Dou.

Le conducteur de la moto a été placé en garde à vue, la moto a été saisie et il "devra répondre de ses actes devant le tribunal judiciaire".

www.imazpress.com / [email protected]