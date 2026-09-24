Saint-Benoît : trois orques immortalisées au large par un pêcheur

Ce jeudi 24 septembre 2026, Charles Delmas, pêcheur professionnel, a partagé des images de trois orques observées à Saint-Benoît. Il se trouvait sur un petit palangrier réunionnais ce mercredi 23 septembre 2026, à 15 milles nautiques (soit 28 km) de Saint-Benoît, lorsqu'il a immortalisé ces images. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Selon Globice il s'agirait de trois Orcinus orca. "Cette espèce de cétacés emblématique est bien présente, occasionnellement, au large de La Réunion. Leur présence dans l'océan Indien tropical est souvent liée à la disponibilité de nourriture. Elles n'y sont pas des résidentes permanentes, mais y transitent ou y chassent selon les opportunités alimentaires et les routes migratoires de leurs proies", ajoute l'association.

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