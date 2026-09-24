À retenir ce soir : maïs volé, annulation demandée à Saint-André, polémique à Saint-Paul, agitation au volcan et motard drogué

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 24 septembre 2026 : - Saint-Denis : soupçonnés d'avoir dérobé 20 tonnes de maïs, deux hommes placés en garde à vue - Saint-André : le rapporteur public demande l'annulation des élections de Joé Bédier aux élections municipales - Emmanuel Séraphin : "le président du Département continue d’ignorer les Saint-Paulois" - Volcan : le Piton de la Fournaise s'agite un peu - Saint-Pierre : des policiers interpellent un motard conduisant sous l'emprise du dou

Deux hommes ont été interpellés par la police ce mercredi 23 septembre 2026 dans le cadre d'une affaire de vol de 20 tonnes de maïs destiné à l'alimentation animale. Ils seront jugés prochainement par le tribunal de Saint-Denis

Le rapporteur public a demandé l'annulation des élections de Joé Bédier ce jeudi 24 septembre 2026 au tribunal administratif de Saint-Denis. La juridiction administrative rendra sa décision dans quelques jours

Dans un communiqué, la ville de Saint-Paul affirme prendre acte des dernières déclarations du président du Département mais assure que Cyrille Melchior refuse de rencontrer Emmanuel Seraphin.

Le Piton de la Fournaise aurait-il décider de son sommeil ? Depuis le jeudi 17 septembre 2026, une légère hausse de la sismicité est enregistrée sous la zone sommitale, indique l'OVPF (observatoire volcanologique du PIton de la Fournaise). "Le nombre de séismes quotidiens est passé de 8 le 17 septembre à plus de 19 sur les trois derniers jours" soulignent les volcanologues dans un communiqué publié ce jeudi 24 septembre

Dans la nuit de mercredi 23 septembre au jeudi 24 septembre 2026, les motards de la brigade motocycliste de nuit ont intercepté à Saint-Pierre un pilote de deux routes sous emprise du dou. Il a été placé en garde à vue et la moto a été saisie