La Possession : cantine, périscolaire et crèche... les modalités de prélèvement évoluent

La ville de La Possession informe les parents qu’à compter de l’année scolaire 2026-2027, les modalités de prélèvement relatives aux services de restauration scolaire, de périscolaire et de crèche évoluent. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Désormais, trois prélèvements distincts seront mis en place :

Restauration scolaire

• Pour les résidents de la commune, un prélèvement unique sera effectué une fois dans l’année, au début du mois d’octobre,



• Pour les familles résidant hors de la commune et les enseignants, le prélèvement sera effectué chaque mois.

Périscolaire, Mercredi jeunesse et Crèche

• Le prélèvement sera effectué chaque mois.

"Cette nouvelle organisation permettra de distinguer clairement les prélèvements correspondant à chacun de ces services", explique la ville de La Possession.

Pour toute information complémentaire, les parents sont invités à contacter le Guichet Parents au 0262 71 11 09.