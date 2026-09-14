La Possession : cantine, périscolaire et crèche... les modalités de prélèvement évoluent

La ville de La Possession informe les parents qu’à compter de l’année scolaire 2026-2027, les modalités de prélèvement relatives aux services de restauration scolaire, de périscolaire et de crèche évoluent. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)
Désormais, trois prélèvements distincts seront mis en place :
Restauration scolaire
• Pour les résidents de la commune, un prélèvement unique sera effectué une fois dans l’année, au début du mois d’octobre,
Périscolaire, Mercredi jeunesse et Crèche
• Le prélèvement sera effectué chaque mois.
"Cette nouvelle organisation permettra de distinguer clairement les prélèvements correspondant à chacun de ces services", explique la ville de La Possession.
Pour toute information complémentaire, les parents sont invités à contacter le Guichet Parents au 0262 71 11 09.