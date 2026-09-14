La Possession : le patrimoine maritime mis en avant pour la première édition de la Fét Bord Mer

Ce samedi 19 septembre 2026, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la ville de La Possession organise, de 8h à 22h, la première édition de la Fèt Bord’Mer. Au programme sur la place du marché forain : concours de pêche, balades et visites patrimoniales, jeux lontan et bien d’autres activités pour petits et grands. Nous publions le post de la ville de La Possession, ci-dessous : (Photo d'illustration Stephan Laïy-Yu / www.imazpress.com)

Dès 16 heures 30, le traditionnel bal populaire proposera plusieurs formations musicales pour clôturer la journée, dans une ambiance festive jusqu’à 22 heures. Certaines visites de découverte du patrimoine sont sur inscription.

Plus d’infos au 0262 22 40 00.

Retrouvez le programme ci-dessous :