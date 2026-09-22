La Possession : la Fèt Bord’Mer rencontre un franc succès

La ville de La Possession a organisé, le samedi 19 septembre 2026, la première édition de la Fèt Bord’Mer. Une journée dédiée au patrimoine maritime, à l'histoire et aux traditions de l'île, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Le concours de pêche, les jeux lontan et divers ateliers ont rythmé cette journée, avant de laisser place au bal populaire. La Ville remercie toutes les personnes venues partager cet événement et "célébrer notre patrimoine qui fait partie de l’identité de La Possession". (Photos Ville de La Possession)