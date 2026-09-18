La Possession : devenez acteur du 1er Marché Solidaire

Dans le cadre de son Projet Alimentaire Territorial (PAT), la ville de La Possession lance un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI). L'objectif est de constituer un vivier de producteurs locaux pour animer le "marché solidaire" jusqu’en décembre 2027. Participez à l’événement inaugural lors de "La Nuit du Terroir" le Vendredi 9 octobre 2026 de 17h30 à 22h00, sur la place Festival à La Possession. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)
- Échanger avec le public, promouvoir les circuits-courts et le "manger local",- Proposer au moins 400 kg de fruits et légumes frais à un tarif solidaire plafonné à 1 euro TTC/kg (ou à la pièce).
Pour candidater, téléchargez et remplissez le cahier des charges et le formulaire de candidature, puis joignez les pièces à fournir ici.Le dossier devra être déposé impérativement avant le 20 septembre 2026 au plus tard avant 15h00, au service Courrier de l’Hôtel de Ville, rue Waldeck Rochet à l’attention de madame Aurélie Dijoux,vou par mail sur [email protected].
Pour cette prestation d'animation, la Ville versera une rémunération forfaitaire de 250 euros net (ou TTC selon statut) à chaque agriculteur retenu (dans la limite de 5 prestataires par édition), sous réserve du respect strict des engagements. Les recettes générées sur votre stand restent 100 % à votre bénéfice.Les candidatures des exploitations de La Possession et du Bassin Ouest seront examinées en priorité. Cet AMI permet également de rejoindre un vivier de producteurs pour les autres éditions prévues jusqu'en décembre 2027.