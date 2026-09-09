La Possession : bougez avec la marche nordique

Tous les vendredis, la marche nordique vous donne rendez-vous dès 8h30, devant la Kaz Fami de Moulin Joli, à La Possession, pour bouger et prendre l’air. La semaine dernière, 18 participant.e.s, accompagné.e.s de deux éducateurs, ont parcouru 4,82 km au départ de Moulin Joli jusqu’aux berges de la Rivière des Galets. "Accessible à tous, la marche nordique sollicite une grande partie des chaînes musculaires et offre de nombreux bienfaits : elle tonifie le corps, améliore la respiration, renforce les articulations et les os et favorise la dépense énergétique", explique la Ville dans le post ci-dessous : (Photo : ville de la Possession)

Plus d'informations au 0262 71 71 90.