La Possession : la ville organise une rencontre citoyenne à Moulin Joli

Ce mardi 15 septembre 2026, les habitants du quartier de Moulin Joli étaient invités à échanger autour du projet Écocité au centre social Kaz Fami. Au centre de leurs échanges : mobilité, cadre de vie, environnement, aménagement. "Cette rencontre a permis à chacun de partager son expérience du territoire, ses besoins et ses attentes pour la ville de demain", explique la municipalité. Nous partageons, ci-dessous, la publication de la ville de la Possession à ce sujet. (Photo : ville de la Possession)