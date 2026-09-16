TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

La Possession : la ville organise une rencontre citoyenne à Moulin Joli

  • Publié le 16 septembre 2026 à 17:37
La Possession : la ville organise une rencontre citoyenne à Moulin Joli
La Possession : la ville organise une rencontre citoyenne à Moulin Joli

Ce mardi 15 septembre 2026, les habitants du quartier de Moulin Joli étaient invités à échanger autour du projet Écocité au centre social Kaz Fami. Au centre de leurs échanges : mobilité, cadre de vie, environnement, aménagement. "Cette rencontre a permis à chacun de partager son expérience du territoire, ses besoins et ses attentes pour la ville de demain", explique la municipalité. Nous partageons, ci-dessous, la publication de la ville de la Possession à ce sujet. (Photo : ville de la Possession)

Zoom, La Possession

guest
0 Commentaires