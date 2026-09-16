Saint-Denis : deux mineurs placés sous contrôle judiciaire après les violences urbaines au Chaudron

Interpellés dans le cadre des violences urbaines qui ont eu lieu dans plusieurs quartiers de Saint-Denis ce dimanche soir, 13 septembre 2026, deux mineurs de plus de 16 ans ont été déférés au parquet de Saint-Denis ce mardi. Ils ont ensuite été présentés au juge des enfants, qui les a placés sous contrôle judiciaire, informe le parquet ce mercredi après-midi. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les deux jeunes mis en cause se sont vu signifier des interdictions de se rendre dans le quartier du Chaudron, d'être sur la voie publique entre 19h et 6h, ainsi qu'une interdiction de contact entre eux.

"Ils seront jugés du chef de dégradation par moyen dangereux par le tribunal pour enfants le 18 novembre 2026" informe le parquet.

Pour rappel, le dimanche 13 septembre 2026, de nouvelles tensions ont eu lieu au Chaudron à Saint-Denis rue Roger Payet et avenue Joseph Bédier. Des caméras de vidéo-surveillance ont été prises pour cible et des poubelles ont été brûlées. Les forces de l'ordre étaient sur place.

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