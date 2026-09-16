Prison de Domenjod : un détenu au profil psychiatrique agresse un membre du personnel pénitentiaire

Une nouvelle agression a eu lieu ce mardi après-midi 15 septembre 2026 dans au centre pénitentiaire de Domenjod (Saint-Denis), informe le syndicat Force Ouvrière (FO). "Un détenu au profil psychiatrique (...) récemment sorti d’une hospitalisation d’office (...) a porté des coups" a un membre de personnel pénitentiaire, relate le syndicat (Photo www.imazpress.com)

Les faits se sont produits lors de la distribution de médicaments "en présence du médecin, d’un infirmier et des personnels pénitentiaires" dit encore FO.

Le mis en cause "a tenté à plusieurs reprises de forcer le passage malgré les injonctions des personnels présents. À la troisième tentative, cet individu, au comportement particulièrement imprévisible et véhément, n’a pas hésité à porter des coups au gradé de roulement présent sur les lieux" déplore Force Ouvrière.

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La maîtrise du détenu’"a été particulièrement difficile compte tenu de sa virulence" selon le sydnciat. À l’issue de l’incident, il a été conduit au quartier disciplinaire.

"Le bureau local FO Justice apporte son total soutien à notre collègue agressé ainsi qu’à l’ensemble des personnels présents lors de cet incident" souligne le syndicat avant de demander : "combien faudra-t-il encore d’agressions pour que les pouvoirs publics prennent enfin leurs responsabilités ?"

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