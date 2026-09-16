Gaza : 20 morts et des dizaines de disparus dans l'effondrement d'un immeuble

Au moins 20 personnes, dont cinq enfants, sont mortes mercredi dans l'effondrement d'un immeuble de six étages qui avait été fragilisé par des frappes israéliennes dans la ville de Gaza, selon des secouristes palestiniens.

Vingt corps "ont été extraits des décombres de l'immeuble qui s'est effondré (...) Parmi les morts se trouvent cinq enfants, et des dizaines de personnes sont encore prises au piège", a déclaré la Défense civile, qui opère comme service de secours sous l'autorité du Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza.

Le bâtiment de six étages, comprenant quatre appartements par étage, avait été "directement ciblé" au cours de la guerre entre Israël et le Hamas, ce qui a "compromis son intégrité structurelle et entraîné son effondrement", a déclaré le bureau de presse de Gaza.

L'immeuble s'est écroulé en pleine nuit, alors que les dizaines de personnes qui y avaient trouvé un refuge de fortune dormaient, ce qui explique le grand nombre de victimes.

Mercredi à la mi-journée, des équipes de secouristes aidées par des voisins s'affairaient à déblayer l'enchevêtrement de pierres et de tiges métalliques avec des moyens de fortune, souvent à la main, a constaté un journaliste de l'AFP.

La Défense civile a expliqué devoir mener ses efforts avec "un équipement limité et des outils rudimentaires", accusant Israël d'"empêcher l'entrée d'engins lourds" dans la bande de Gaza.

Au milieu des débris, le corps d'une victime, enveloppé d'un linceul blanc, est extrait puis évacué. D'autres images de l'AFP montrent la dépouille d'un enfant pleurée par des proches.

- "Plus d'abri" -

"Mon ami et mes voisins vivent dans cet immeuble. Je suis venu aider mon ami à récupérer quelques vêtements et des matelas.

Il n'a plus aucun abri ni maison", dit à l'AFP Mohannad Al-Mashharawi, un jeune homme qui observe les opérations de recherches.

Selon le bureau de presse du Hamas, les habitants avaient été appelés à ne pas revenir dans l'immeuble après les frappes, mais beaucoup avaient pris le risque de s'y réinstaller malgré tout, face à l'ampleur des destructions sur le territoire et au manque de logements.

"Nous tenons l'occupation israélienne et la communauté internationale pleinement et directement responsables de cette catastrophe qui frappe notre peuple", a accusé le bureau de presse du Hamas dans sa déclaration.

"Nous les tenons aussi comptables de toutes les conséquences et répercussions de la détérioration humanitaire continue, dangereuse et sans précédent que subissent plus de 2,4 millions de personnes dans la bande de Gaza", a-t-il ajouté.

La grande majorité des immeubles de la bande de Gaza ont été détruits ou endommagés par les bombardements israéliens déclenchés en riposte à l'attaque du 7 octobre 2023 par le mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien, qui a fait plus de 1.200 morts.

La guerre à Gaza a fait plus de 73.000 morts palestiniens et 174.000 blessés, d'après le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.

AFP