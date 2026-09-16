Sécurité routière : les gendarmes relèvent 121 infractions lors d'une opération dans le sud

Téléphone au volant, conduite sous stupéfiants, défaut d'assurance ou de permis… Les gendarmes ont relevé 121 infractions lors d'une opération de contrôle menée ce mardi 15 septembre 2026 dans le sud de La Réunion. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Les militaires de l'escadron départemental de contrôle des flux (EDCF) ont mené une nouvelle opération "villes bleues" dans le sud de l'île ce mardi.

Au total, 121 infractions ont été constatées au cours des différents contrôles. Parmi les comportements relevés figurent notamment l'utilisation du téléphone au volant, la conduite sous stupéfiants ainsi que des défauts de permis de conduire ou d'assurance. "Derrière chaque infraction, il y a un comportement à risque, qui peut vous mettre en danger ou mettre en danger les autres usagers", rappelle la gendarmerie de La Réunion.

Les militaires appellent une nouvelle fois les automobilistes à la prudence : "Sur la route, quelques secondes d'inattention ou une prise de risque peuvent suffire à provoquer l'irréparable".

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