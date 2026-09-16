[Vidéos] Zékli révèle les talents péi : Myëlava, Taravana péi et Milé en concert au Théâtre des Sables

Ce vendredi 18 septembre 2026, à 20 heures, le Théâtre des Sables et l’association Kèr Son’Je présentent Zékli, un nouveau rendez-vous pour mettre en lumière les talents péi. Myëlava, Taravana péi et Milé seront en concert pour cette première édition. (Photo DR Nicolas Renambatz)

"Zékli, en créole réunionnais, évoque un éclat, un fragment, une étincelle". Un nom qui porte une ambition : révéler les talents, accompagner leur créativité et faire rayonner la richesse artistique de La Réunion. L'objectif pour les organisateurs : faire de Zékli "un espace pour valoriser les parcours, renforcer la visibilité des groupes et favoriser les rencontres entre artistes, professionnels et publics"

Pour cette première édition, 3 artistes et groupes sont à l'honneur :

• Myëlava

• Taravana péi

• Milé

Les trois groupes bénéficient, en amont de la soirée, d’un temps de résidence avec les équipes son et lumière du théâtre pour faire évoluer leur projet dans des conditions professionnelles. Un dispositif proposé "parce qu’un talent a aussi besoin de temps, d’un lieu et de conditions pour grandir", insistent les organisateurs.

- Le programme -

• 18h00 : Vernissage - Marion Larnicol, "De la pluie naissent des fleurs". Exposition du 18 septembre au 30 octobre 2026

• 20h00 Zékli #1 - Concert debout : Myëlava, Taravana péi, Milé

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