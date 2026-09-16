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Saint-Denis : Dimanche Ô Barachois et circulation déviée

  • Publié le 16 septembre 2026 à 10:45
  • Actualisé le 16 septembre 2026 à 10:48
route du barachois fermé

Sur la RN1 et RN2 à Saint Denis, pour permettre le bon déroulement de la manifestation Dimanche Ô Barachois organisée par les services de la Mairie de Saint-Denis, le Barachois sera fermé à la circulation entre le giratoire de la Caserne Lambert et le carrefour Labourdonnais le dimanche 20 septembre de 14h à 20h. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

 Une déviation sera mise en place par la rue de Nice et Labourdonnais. Les opérations de balisage débuteront à partir de 13h30.

www.imazpress.com / [email protected]

Barachois, Saint-Denis, Inforoutes

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