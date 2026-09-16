Saint-Denis : les inscriptions pour la 72e édition du Relais pédestre sont ouvertes

Le Relais pédestre de Saint-Denis revient pour sa 72ème édition, le dimanche 4 octobre 2026. Rendez-vous incontournable du sport dionysien et réunionnais, cette épreuve populaire et festive réunit chaque année, au cœur du chef-lieu, des centaines de coureurs, qu'ils soient licenciés, amateurs, entre collègues d'une même entreprise ou en famille. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis, ci-dessous : (Photo Ville de Saint-Denis)

Les inscriptions sont ouvertes, en ligne, dès ce mercredi 16 septembre. Notez qu'aucune inscription ne se fera sur place le jour de la course.