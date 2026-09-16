TO : les candidatures pour participer au Défi Foyers Zéro Déchet prolongées jusqu'à dimanche

Vous hésitez encore à vous lancer dans le Défi Foyers Zéro Déchet ? C’est le moment de tenter votre chance puisque les candidatures sont prolongées jusqu’au 20 septembre 2026. Pour rappel, pendant plusieurs mois, le Territoire de l'ouest propose de relever ce défi en famille : adoptez de nouvelles habitudes et apprenez à réduire vos déchets… le tout accompagné par des conseils, des astuces et des temps d’échange. Nous publions le post du TO : (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Plus d'informations et inscriptions en ligne, sur le site du Territoire de l'ouest.